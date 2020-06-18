18 июня 2020, 22:23
Самые модные купальники лета 2020
Классические бикини в этом сезоне ушли в прошлое
В Карелию нагрянуло лето и жители республики массово открывают купальный сезон.
Подготовиться к нему весной из-за закрытых магазинов было непросто, но сейчас легко обновить гардероб в соответствии с модными тенденциями. Тем более, что дан зеленый свет поездкам на юг России, потихоньку открывается и заграница, и пляжный отпуск этим летом может вполне состояться не только в Карелии.
Представляем модные образцы купальников для лета 2020: классические бикини уступили место ассиметрии, рюшам, необычным принтам.