Стилист попросила российских мужчин не носить шорты в жару

В теплое время года россиянам нужно соблюдать баланс между городским и пляжным стилем. Такое мнение высказала стилист Ольга Меньшикова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По мнению эксперта моды, мужчинам не следует носить шорты, особенно если они трудятся в офисе. Вместо этого элемента гардероба лучше отдать предпочтение брюкам изо льна, вискозы или хлопка.

«Есть масса способов и удобных вариантов одеться корректно и уместно в городской среде в летнюю жару. Не обязательно это могут быть шорты - все-таки это такой формат больше отпускной»,

- считает эксперт. Меньшикова добавила, что одежда изо льна меняет восприятие температуры окружающей среды. То есть если за окном плюс 32 градуса, то в льняной одежде эта температура ощущается на уровне 28.

Также эксперт посоветовала отказаться от слишком обтягивающей или мешковатой одежды. Она считает, что «навязчивое прилегание вещей создает вид, лишенный элегантности, где-то слишком сексапильный».

Стилист дала рекомендации по цветам гардероба на лето. По ее мнению, подходящий для этого сезона — белый. Его оттенок - айвори, слоновой кости или яичной скорлупы следует подбирать исходя из возраста и телосложения. Вещи черного цвета эксперт посоветовала носить вечером. Вдобавок Меньшикова посоветовала отказаться от лакированной обуви летом.

Фото: russian.eurasianet.org