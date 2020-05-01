Глава Карелии рассматривает возможность открыть парикмахерские

Власти Карелии рассматривают возможность открытия магазинов непродовольственных товаров, парикмахерских и косметических салонов. Об этом сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Карелии Артур Парфенчиков.

– Мы понимаем необходимость разрешения прогулок. Однако сделаем мы это после того, как убедимся, что вы, уважаемые земляки, осознали необходимость соблюдения особой культуры поведения в условиях угрозы заражения опасной инфекцией. Сегодня это проявление культуры – соблюдать дистанцию, носить маску, выполнять элементарные правила санитарной гигиены,

– подчеркнул глава РК.

Напоминаем, при нахождении в общественных местах необходимо соблюдать дистанцию четыре метра – а не полтора, как было раньше. Такие рекомендации дают наши медики.