Самоуправление показывает, как от «хотим» перейти к «делаем»

ТОС на Ключевой под интересным названием «А4» (то есть Антонова, 4) стал победителем республиканского конкурса социально значимых проектов. На выездное совещание по осмотру объекта выехали глава города Владимир Любарский и председатель Петрозаводского городского Совета Надежда Дрейзис.

Активистам удалось полностью обновить фасад, оборудовать систему видеонаблюдения и построить уникальную спортивную площадку. Причем были учтены все возрастные группы, плюс установили тренажеры для людей с ограниченными возможностями.

«Дом изменился волшебным образом. Я приезжала раньше на Ключевую и помню, как выглядел этот дом, но то, что я вижу сейчас, поражает: это два разных дома», - прокомментировала работу активистов председатель Петросовета Надежда Дрейзис. (Видео)