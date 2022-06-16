16 июня 2022, 07:08
Общество

Самоуправление показывает, как от «хотим» перейти к «делаем»

ТОС в Перозаводске, победив в конкурсном отборе социально значимых проектов, показало, как надо благоустраивать и любить свой дом

ТОС на Ключевой под интересным названием «А4» (то есть Антонова, 4) стал победителем республиканского конкурса социально значимых проектов. На выездное совещание по осмотру объекта выехали глава города Владимир Любарский и председатель Петрозаводского городского Совета Надежда Дрейзис.

Активистам удалось полностью обновить фасад, оборудовать систему видеонаблюдения и построить уникальную спортивную площадку. Причем были учтены все возрастные группы, плюс установили тренажеры для людей с ограниченными возможностями.

«Дом изменился волшебным образом. Я приезжала раньше на Ключевую и помню, как выглядел этот дом, но то, что я вижу сейчас, поражает: это два разных дома», - прокомментировала работу активистов председатель Петросовета Надежда Дрейзис. (Видео)

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Метки: 
Карелия
Петрозаводск
самоуправление
благоустройство
городской совет
Инициатива
ТОС