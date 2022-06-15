В Карелии проведут онлайн-программу ко Дню медицинского работника

Музей Победы подготовил онлайн-программу к празднованию Дня медицинского работника. Виртуальных гостей в воскресенье, 19 июня, ждут экскурсия с викториной, программы о военной медицине, мастер-класс по созданию медицинской сумки из картона, а также кинопоказ (0+).

«Виртуальные посетители «окажутся» в локации, посвященной подвигу врачей в годы Великой Отечественной, масштабной экспозиции «Подвиг Народа». Экскурсовод Музея Победы Елизавета Баева расскажет об изобретениях ученых-медиков, которые помогли сохранить миллионы жизней, - отечественном пенициллине и витаминном коктейле от цинги»,

- сообщили организаторы.

Интернет-пользователи побывают в беломорском эвакогоспитале №1438. Благодаря эффекту «погружения» посетители эмоционально прочувствуют те далекие события, увидят, как хирург Вишневский и его ассистенты проводят операцию. В больничной палате госпиталя экскурсовод познакомит с 10-летней Линой Орловой, которая за заботу о раненых награждена медалью «За боевые заслуги».

В онлайн-программах специалисты Музея Победы представят экспонаты из фондов и расскажут их историю. Зрители узнают об уникальном случае, произошедшем в мае 1942 года, когда хирург Аркадий Раздьяконов провел операцию по извлечению неразорвавшейся мины из тела бойца. К слову, таких операций в годы войны было около десяти, но лишь одна прошла успешно.

Для юных гостей программы подготовлен мастер-класс по созданию санитарной сумки из картона. В ходе занятия ребятам расскажут о том, кому была нужна такая сумка, и что в ней хранилось. Онлайн-кинотеатр Музея Победы представит советскую драму «Коллеги» по одноименной повести Василия Аксенова. Присоединиться к программе можно бесплатно всем желающим на сайте музея. Фото: gov.karelia.ru.