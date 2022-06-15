15 июня 2022, 20:45
В Петрозаводске ищут профессионалов в жилищно-коммунальной сфере
Требуются специалисты по благоустройству, на инженерные сети и в дорожную отрасль
Ярмарка вакансий открыта в комитете жилищно-коммунального хозяйства Петрозаводска. По сообщению пресс-службы городской администрации, на работу требуются сотрудники с профильным образованием в сфере ЖКХ либо в смежных областях.
«Среди направлений – благоустройство, инженерные сети, дорожная отрасль и другие. Приветствуется опыт работы по профилю»,
- говорится в сообщении.
Соискатели могут направлять свои резюме на адрес электронной почты: kseniya.ivanova@petrozavodsk-mo.ru. Фото: istockphoto.