В Петрозаводске ищут профессионалов в жилищно-коммунальной сфере

Ярмарка вакансий открыта в комитете жилищно-коммунального хозяйства Петрозаводска. По сообщению пресс-службы городской администрации, на работу требуются сотрудники с профильным образованием в сфере ЖКХ либо в смежных областях.

«Среди направлений – благоустройство, инженерные сети, дорожная отрасль и другие. Приветствуется опыт работы по профилю»,

- говорится в сообщении.

Соискатели могут направлять свои резюме на адрес электронной почты: kseniya.ivanova@petrozavodsk-mo.ru. Фото: istockphoto.