Как уменьшить налог и в каких случаях нужно подать декларацию?

Текст и фото: Антонина Кябелева

Российское законодательство меняется так часто, что уследить за всеми нововведениями бывает непросто. Налоговая система тоже не стоит на месте. Большинство россиян хорошо усвоили, как получить налоговые вычеты по расходам на лечение, образование или приобретение жилья. Но вот как избежать неприятностей, связанных с начислением налогов на доходы от продажи недвижимости, автотранспорта или получения в дар земельного участка или, например, дачи, знают далеко не все.

С помощью заместителя руководителя управления Федеральной налоговой службы России по РК Людмилы Шуткиной мы попытались разобраться, кто из граждан обязан в 2022 году подать декларацию о доходах, что делать, если гражданин пропустил сроки, и какие существуют возможности, чтобы снизить сумму налога. Но обо всем по порядку.

Общеизвестно, что гражданин, продавший недвижимость или автотранспорт, а также получивший дар в виде дома, квартиры, автомобиля, земельного участка или, например, гаража, должен отчитаться перед государством, то есть подать декларацию о доходах. Не нужно подавать декларацию тем, кто в 2021 году продал недвижимость или транспорт, которым владел пять или более лет (в исключительных случаях – три года) или получил их в дар от близких родственников или членов семьи. Людмила Шуткина напомнила, что к членам семьи и близким родственникам относятся супруги, родители и дети (в том числе усыновители и усыновленные), дедушки, бабушки и внуки, братья и сестры. А вот тети и дяди к данной категории не относятся.

Все остальные граждане, совершившие в 2021 году крупную сделку или получившие щедрый подарок, должны подать декларацию о доходах. Декларационная кампания, в ходе которой гражданам нужно было отчитаться о полученных доходах, началась с 1 января 2022 года и официально завершилась 4 мая 2022 года. Что делать тем, кто не отчитался перед государством, забыл, пропустил сроки, поленился, или кому помешали иные обстоятельства? Существует два сценария развития событий.

Сценарий первый.

«Если вы не успели сдать декларацию 3-НДФЛ до 4 мая, налоговые органы будут ждать ее от вас вплоть до наступления срока уплаты по ней, то есть до 15 июля 2022 года включительно»,

- объяснила Людмила Шуткина.

По ее мнению, самое мудрое решение – это все же подать декларацию, пока не начислен налог. Тем более, что в запасе еще целый месяц. Откорректировать сумму налога после 15 июля будет сложнее и хлопотнее.

Если с гражданами, кто в прошлом году продал недвижимость или транспорт, все очевидно: владел больше пяти лет – спи спокойно, то с подарками есть нюансы. В данном случае не обсуждается необходимость уплаты налога, если гражданин получил в дар имущество не от близкого родственника.

Но, предположим, сделка произошла между родственниками. Например, бабушка подарила квартиру внучке, которая вышла замуж и сменила фамилию. Для сотрудников налоговых органов родственная связь между дарителем и получателем совсем не очевидна. Данные о сделке поступают в ФНС из Росреестра, ГИБДД и других организаций в десятидневный срок со дня перехода права собственности. Затем информация проверяется на предмет необходимости уплаты налога. И вот тут у специалистов налоговых органов может возникнуть вопрос: действительно ли речь идет о близких родственниках?

Людмила Шуткина советует для подтверждения этого родства в рамках декларации направить в налоговый орган сам договор дарения и подтверждающие родство документы. Тем самым гражданин снимает с себя обязанность по уплате НДФЛ (налога на доходы физических лиц).

В последнее время подать декларацию стало очень просто. С этой задачей теперь может справиться даже школьник. В личном кабинете налогоплательщика есть раздел «Жизненные ситуации», зайдя в который, можно подать налоговую декларацию З-НДФЛ.

«Все данные о гражданине уже заполнены. Заявителю, если он, предположим, продал квартиру, нужно в декларации добавить источник дохода, указать сумму сделки, и какой тип вычета он выбирает. Если гражданин выбирает вычет с учетом реальных расходам, то следует указать сумму, за которую он ранее приобрел квартиру. Все расчеты, связанные с суммой налога, будут произведены автоматически. В конце нужно будет только прикрепить фотографии или сканы документов – договор купли-продажи, подтверждающий факт покупки, и договор купли-продажи, подтверждающий факт продажи. Это необходимо, чтобы было видно, за сколько человек приобрел имущество, и за какую сумму продал его», - объяснила Шуткина.

Прежде чем подавать декларацию, необходимо оформить электронную цифровую подпись. Если раньше на ее выпуск уходило несколько дней, то теперь процедура занимает несколько минут. Те граждане, кто самостоятельно не может разобраться с тем, как подать декларацию через личный кабинет налогоплательщика, могут прийти в инспекцию, где покажут и пошагово объяснят, как правильно заполнить декларацию.

«У нас даже проводятся налоговые уроки по заполнению декларации. Можно по телефону записаться на определенное время, прийти к нам, у нас есть специальные кабинеты, где проводятся налоговые уроки. В процессе этого урока гражданин, если он взял с собой необходимые документы, может с помощью специалиста заполнить и тут же направить декларацию»,

- объяснила заместителя управления ФНС России по РК.

Сценарий второй. Можно, конечно, декларацию не заполнять и ждать, пока налоговая служба сама пришлет уведомление об оплате суммы налога вместе со штрафными санкциями. С 2021 года налоговые органы могут провести проверку и начислить налог на доходы физических лиц даже в том случае, если вы не сдали декларацию. То есть, не отчитались о своих доходах перед государством. Дело в том, что с прошлого года данные о сделках с имуществом (покупке, продаже, дарении) поступают в ФНС от регистрирующих органов в рамках межведомственного взаимодействия, минуя плательщика. Другими словами, избежать уплаты налога все равно не удастся, даже если человек не подал декларацию по форме 3-НДФЛ.

Людмила Шуткина рекомендует в любом случае отчитаться о своих доходах и подать декларацию.

«Это в интересах самого налогоплательщика, так как позволяет снизить сумму налога»,

- пояснила она.

Попробуем понять, в чем может быть выгода для налогоплательщика, на простом примере. Существует два варианта исчисления налога в случае получения дохода: с применением фиксированного вычета или с учетом фактически произведенных и подтвержденных документально расходов. Предположим, гражданин в 2019 году купил квартиру за 3 миллиона рублей, а в 2021 году продал ее за 4 миллиона рублей.

Что произойдет, если гражданин не подал налоговую декларацию? Сведения о продаже квартиры в любом случае поступят в налоговую службу, и там рассчитают налог, используя фиксированный вычет. В настоящее время фиксированный вычет при продаже квартиры, дома, земельного участка установлен в сумме 1 миллион рублей, а при продаже транспорта, гаража и других объектов составляет 250 тысяч рублей.

Дальше идет чистая математика. Так как вы не заявили в ФНС о ваших реальных расходах, то при расчете налога применяется фиксированный вычет. От 4 миллионов рублей (сумма, за которую человек продал квартиру) отнимается 1 миллион рублей (фиксированный вычет). Получаем налогооблагаемую базу в 3 миллиона рублей. Несложно подсчитать, что налог 13% от налогооблагаемой базы составит 390 тысяч рублей. Именно такую сумму гражданину предъявят к оплате, если он поленился предоставить декларацию.

А ведь ситуация могла бы сложить совсем по-другому, если бы гражданин истратил 10-15 минут своего времени, направил декларацию и для расчета налога предъявил фактически произведенные расходы. В данном случае налогооблагаемая база будет равна 1 миллиону рублей (от суммы в 4 миллиона рублей необходимо отнять 3 миллиона рублей, то есть сумму, за которую гражданин в 2019 году приобрел недвижимость). Очевидно, что 13% от 1 миллиона рублей составит 130 тысяч рублей. Другими словами, сумма налога будет в три раза меньше той, которую рассчитают в бездекларационном порядке.

«Гражданину может быть выгоднее вместо применения фиксированного вычета уменьшить величину дохода, полученного от продажи имущества, на фактически произведённые и документально подтверждённые расходы, непосредственно связанные с приобретением этого имущества. Но для этого необходимо подать декларацию с подтверждающими документами»,

- отметила Шуткина.

К сожалению, отметила она, многие налогоплательщики начинают реагировать только после того, когда получают уведомление с требованием оплатить налог: «Реакция бывает несколько запоздалой, когда человек сталкивается с негативными последствиями». Между тем налоговая служба предварительно, до наступления срока подачи декларации, делает рассылку с напоминанием тем, кто обязан ее подать.

За нарушение срока подачи декларации предусмотрены штрафы – от 5 до 30 процентов суммы налога, но не менее 1000 рублей, если бюджету не нанесен ущерб.

Конечно, отметила Людмила Шуткина, при вынесении решения о привлечении к ответственности сумма штрафа может быть уменьшена с учетом смягчающих обстоятельств. «Если мы выявляем, что бюджету не нанесен ущерб, если на иждивении у налогоплательщика есть несовершеннолетние дети, если гражданин преклонного возраста, если он болел, то, безусловно, мы снижаем даже минимальную сумму штрафа. Мы не ставим своей целью наказать граждан. Напротив, мы заинтересованы, чтобы граждане вовремя отчитывались о своих доходах и не испытывали неприятных эмоций, увидев уведомление о необходимости оплатить существенную для них сумму налога, а вдобавок еще и штраф», - отметила заместитель руководителя управления.

Сегодня у налогоплательщиков осталась возможность избежать неприятностей и штрафных санкций.

Налоговая служба напоминает: если вы не успели сдать декларацию 3-НДФЛ в срок, налоговые органы будут ждать ее от вас вплоть до срока уплаты по ней – до 15 июля 2022 года включительно.