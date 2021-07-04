Стало известно, сколько россиян используют на работе мессенджеры

Компания Rambler & Co выяснила, что почти треть россиян стараются не использовать мессенджеры по работе. В исследовании приняли участие 795 310 человек. Обэтом пишет The Village со ссылкой на пресс-службу Rambler & Co7

Согласно результату опроса, 69% россиян умеют разделять личное и рабочее общение в мессенджерах.

Каждый шестой россиянин переносит рабочие чаты в отдельную папку, 14 % опрошенных отключают уведомления в личное время и лишь 9 % используют разные аккаунты для работы и общения с близкими.

Почти половина респондентов не одобряют голосовые сообщения, четверть опрошенных считают, что чаще всего они неуместны, 9 % отправляют «войсы» только после разрешения собеседника и меньшинство (5 %) любят их и часто записывают. // Фото: Яндекс.Дзен