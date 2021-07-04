В Европе отныне запрещена пластиковая посуда

Сегодня закон о запрете использования пластиковой посуды вступил в силу на всей территории Европейского Союза.

Закон, принятый Евросоюзом еще в 2019 году, предполагает запрет использования и продажи пластиковой посуды, трубочек для коктейлей, палочек для воздушных шаров, ватных палочек, пищевых контейнеров, стаканчиков и прочих изделий, которые крайне долго разлагаются в почве.

Подобный закон может быть принят и в России, однако у нас в стране он находится на стадии обсуждения. // Фото: ozon.ru