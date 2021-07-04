04 июля 2021, 10:00
В Москве девушка в костюме гигантского QR-кода зашла в ресторан
Москвичи креативно отыгрывают ситуацию с коронавирусными ограничениями
В Москве девушка нарядилась в костюм QR-кода и отправилась в таком виде в ресторан. Автор видео опубликовал его в Tiktok.
«Если что-то делаешь — делай это по-крупному!»,
— подписал ролик сам автор.
Девушка, одетая в огромный костюм в виде QR-кода, пританцовывая прошла мимо людей и затем зашла в один из ресторанов, расположенных в районе Патриарших прудов.
Автор ролика утверждает, что она распечатала QR-код своей вакцинации, однако пользователи сети отрицают эту версию. Как предполагают в комментариях, девушка всего лишь выполняет свою работу — «развлекает грустных посетителей». (Видео)
@flatballrussia
Если что-то делаешь - делай это по крупному!)♬ оригинальный звук - Flatball. Флэтбол