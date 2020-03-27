С сегодняшнего дня меняется расписание движения автобусов в Карелии

В расписании Петрозаводского автовокзала с пятницы, 27 марта, произойдут изменения. По сообщению «Петрозаводск транспортный», ежедневные дачные рейсы на Лучевое-1 и -2, на Падозеро, Машезеро, Шапшезеро, Лососинное и Пиньгубу начнутся на месяц раньше обычного.

С 27 марта вводятся рейсы:

- № 130 «Лучевое-2» в 9:30 и 16:10 ежедневно (обратно в 10:40 и 18:05);

- № 129 «Лучевое-1» в 8:30 и 17:00 ежедневно (обратно в 9:35 и 18:05);

- № 104а «д. Падозеро через 28 км» в 9:45 и 16:30 ежедневно

(с 28 км в 10:35 и 17:20, из д. Падозеро в 10:50 и 17:35);

- № 111 «Пиньгуба» в 8:30 и 16:00 ежедневно (обратно в 9:35 и 17:05);

- № 113 «Лососинное/Шапшезеро/Машезеро» в 10:40 и 18:10 ежедневно

(из Лососинного в 11:15 и 19:45, из Шапшезера в 12:00 и 19:10, из Машезера в 11:40 и 19:30);

- № 622А «Сяпся/Эссойла» в 6:20 и 13:15 ежедневно (Сяпся 7:35 и 14:30, Эссойла 8:00 и 15:00);

- № 123 «Святозеро» в 9:45, 14:00 и 18:00 ежедневно (обратно в 11:30, 15:45 и 19:35);

- № 119 «Крошнозеро» в 6:30 и 16:00 ежедневно (обратно в 8:15 и 17:55);

- № 116 «Пряжа» в 8:15 и 11:15 ежедневно (обратно в 9:50 и 12:45).

Временно отменяются рейсы:

- № 120 «Ст. Шуйская» в 9:40 (продл. до Лучевого-2 в 9:30) и 17:00 (продл. до Лучевого-1 в 17:00);

- № 119 «Крошнозеро» в 8:00 и 14:00 (переносятся на 6:30 и 16:00);

- № 116 «Пряжа» в 5:30, 11:00 (переносится на 11:15) и 18:00 (продлевается до Святозера в 18:00);

- № 123 «Святозеро» в 9:30, 12:30 и 16:15 (переносятся на 9:45, 14:00 и 18:00 соответственно);

- № 118 «Падозеро,33 км» в 9:45 и 19:00;

- № 139 «Сяпся» в 16:00 (объединен с рейсом Эссойла 13:15);

- № 622 «Эссойла» в 17:00.