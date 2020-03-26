26 марта: главные видео, фото и новости дня

– Парфенчиков попросил людей старше 60 на время пандемии оставаться дома. Глава Карелии призвал жителей республики беречь себя и здоровье близких и рекомендовал пожилым людям обеспечить режим самоизоляции.

– Более 760 человек в Карелии отправлены на самокарантин по коронавирусу. С начала противоэпидемических мероприятий из больницы выписали 24 человека.

– Петрозаводчане нашли место, откуда берет начало река Неглинка. Чтобы установить исток второй по значимости реки карельской столицы, двое горожан обратились к архивным картам.

– Мужчина и женщина погибли сегодня ночью на пожарах в Карелии. Следователи устанавливают причины возгорания и гибели людей в Олонецком районе и Костомукше.

– Полиция опровергла слухи об «отлове» детей в торговых центрах Карелии. Жителей республики призывают верить только официальным источникам информации.

– Детские сады закрываются в Карелии, родители в панике. Дошкольные учреждения не будут работать с 28 марта по 5 апреля, дежурных групп не предусмотрено.

– Комсомольский проспект в Петрозаводске продлят на два километра. На Кукковке планируется строительство четырехполосной автомагистрали с тротуарами и искусственным освещением.

– Взрыв произошел в жилом доме в Магнитогорске. Известно о троих погибших.

– Артур Парфенчиков завтра обратится к жителям Карелии. Губернатор сделает заявление об ужесточении мер борьбы с коронавирусом.