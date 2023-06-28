С россиянами поделились рецептом идеальной окрошки

Шеф-повар и телеведущий Василий Емельяненко назвал рецепт идеальной, с его точки зрения, окрошки.

В холодном блюде должны присутствовать редис, зеленый лук, укроп, петрушка, кинза, огурец, яйцо, жидкая сметана, пишет «Лента». Шеф-повар предпочитает готовить окрошку на квасе. Можно добавить немного горчицы с хреном.

Также можно положить варено-копченую колбасу. Картофель в этом рецепте у шефа не в почете.

По словам Емельяненко, выбор между квасом и кефиром в окрошке зависит от предпочтений повара. // фото unsplash.com