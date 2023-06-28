Врач предупредила об опасности купания сразу после еды

Купаться натощак или на полный желудок? Ответ на этот вопрос дала врач-педиатр Нисо Одинаева.

Со слов специалиста, плавание на полный желудок может привести к судорогам, пишет «Лента.ру». Врач не советует перед купанием плотно кормить детей и давать им жевательную резинку. По ее мнению, на пляже допустим легкий перекус и достаточное питье.

Врач подчеркнула, что купаться можно только в официально разрешенных водоемах. Родители всегда должны быть рядом с ребенком, в воде – на расстоянии вытянутой руки. Дети могут заиграться, заплыть далеко, потерять чувство времени и переохладиться.