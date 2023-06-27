Россиянам советуют отказаться от нескольких продуктов в жару

От употребления кофе, мяса и мороженого лучше воздержаться в жаркую погоду. Такое мнение в беседе с Life высказала диетолог Каландия Шота.

Мороженое дает лишнюю нагрузку на печень и поджелудочную железу. Заменить лакомство в жару можно легким десертом, таким как, фруктовый лед или сорбет.

Красное мясо заставляет усиленно работать пищеварительные ферменты. Заменить продукт она предлагает блюдами из морепродуктов и птицы. Если без мяса никак не обойтись, то она предлагает отложить стейки и деликатесы на ужин.

Кофе в жаркие дни обезвоживает организм за счет мочегонного эффекта. Из организма вымываются электролиты и жидкость.

Также эксперт советует отказаться от блюд щедро приправленных имбирем, красным и черным перцем. // фото unsplash.com