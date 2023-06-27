Необычное средство защиты от комаров назвала врач

Отпугнуть комаров можно не только с помощью традиционных репеллентов. Можно замаскировать свой запах, рассказала «Газете.Ru» аллерголог-иммунолог Елена Грек.

По ее словам, особенно эффективное средство - это эфирные масла. Они запутывают комаров, мешают им ориентироваться в пространстве.

- Можно выбрать любое, но лучше всего подойдут масла на основе экстракта цитрусовых. И особенно грейпфрута. Он содержит природное органическое соединение нооткатон, способное отпугивать комаров,

- пояснила врач.

Она уточнила, что эффект будет не слишком длительным – всего час или полтора. И наносить на тело чистое масло не нужно. Лучше смешать несколько капель с кремом, например, детским. // фото: depositphotos.com