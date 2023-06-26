Цвет посуды повышает шанс на похудение

Важно не только то, что находится в тарелке, но и цвет этой самой посуды. По словам психолога, нутрициолога Евгении Зарубиной, из белой тарелки человек может съесть на 30 процентов больше, чем из красной посуды, в которой еда кажется менее привлекательной. По мнению специалиста, еда в белой посуде выглядит презентабельно и заставляет аппетит разыграться еще сильнее, сообщает «Доктор Питер».

Тем, кто хочет сбросить лишние кило, по мнению Зарубиной, нужно есть из темной посуды. Еда в тарелках черного, фиолетового, темно-синего, болотного и серого цветов выглядит не так выигрышно, чтобы способствовать перееданию.

Также имеет значение и размер посуды. Небольшая порция на маленькой тарелке будет выглядеть внушительно, но из большой тарелки больше вероятность съесть лишнее и не заметить.

Эксперт подчеркивает, что похудению будет способствовать комплексный и серьезный подход. // фото unsplash.com