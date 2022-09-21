С пятницы центр Петрозаводска временно станет пешеходной зоной

С 23 по 25 сентября в центре Петрозаводска изменится схема движения транспорта, сообщили в мэрии.

В пятницу с 8.00 будет запрещен въезд на площадь Кирова с улицы «Правды» и проспекта Маркса – они станут пешеходными зонами. Изменения будут действовать до 20 часов 25 сентября. Временные неудобства связаны с проведением ярмарки и развлекательной программы в честь старинного карельского праздника Дня Кегри.

Администрация карельской столицы просит горожан руководствоваться установленными знаками, а также заранее планировать маршрут. Фото: moigorod.sampo.ru.