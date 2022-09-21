21 сентября 2022, 18:13
Петрозаводчан поблагодарили за своевременное сообщение о подтоплении
Мусор собрался под мостом у «Утиного пруда»
Своевременный сигнал неравнодушных петрозаводчан позволил специалистам вовремя устранить засор под мостом у «Утиного пруда» возле ТЦ «Лотос плаза».
«Благодарим жителей, которые сообщили о ситуации. Также благодарим спасателей Карельской региональной поисково-спасательной службы за помощь в расчистке»,
- обратились к горожанам сотрудники ЕДДС Петрозаводска.
На данный момент засор устранен, поэтому подтопления близлежащим территориям уже не грозит. Фото: ЕДДС Петрозаводска.