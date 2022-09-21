Петрозаводчан поблагодарили за своевременное сообщение о подтоплении

Своевременный сигнал неравнодушных петрозаводчан позволил специалистам вовремя устранить засор под мостом у «Утиного пруда» возле ТЦ «Лотос плаза».

«Благодарим жителей, которые сообщили о ситуации. Также благодарим спасателей Карельской региональной поисково-спасательной службы за помощь в расчистке»,

- обратились к горожанам сотрудники ЕДДС Петрозаводска.

На данный момент засор устранен, поэтому подтопления близлежащим территориям уже не грозит. Фото: ЕДДС Петрозаводска.