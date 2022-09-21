В четырех района Карелии к населенным пунктам вновь выходят медведи

Жители Кондопожского, Сегежского, Сортавальского и Прионежского районов республики последние дни все чаще стали замечать медведей, которые выходят к дачным участкам. Об этом сообщают минприроды Карелии.

«Животных привлекает неубранный с участков урожай. Они лакомятся яблоками, грушами, вишней, сливами, черноплодной рябиной. Предупреждаем жителей районов о том, что осенью медведи будут наведываться на бесплатное угощение. Поэтому следует убрать с участка весь урожай и не оставлять съедобные отходы»,

- обратились к дачникам в министерстве.

Один из последних случаев произошел в СНТ «Урозеро» в Прионежском районе. Медведь пробрался на дачный участок и сломал забор. Он не оставил без внимания и урожай, полакомившись смородиной, черноплодкой, сливами и яблоками. В ведомстве напоминают, обнаружив медведя, следует сообщить в минприроды республики по дежурному телефону: 79-67-34. Фото: unsplash.