В лесу Пряжинского района высадили дубы

В Пряжинском лесничестве провели эксперимент по посадке дуба черешчатого на лесных землях. Для закладки культур выбрали участок близ озера Чогозеро. Мероприятие проводилось в рамках всероссийской экоакции "Сохраним лес".

Ростки дубков зимой прошли стратификацию для адаптации к местным климатическим условиям.

«Есть шанс, что здесь появится зеленая дубрава. Мы осознаем, что дубки могут и не прижиться, поскольку эта культура несвойствена нашим лесам. Но у нас уже есть положительный опыт посадки дубовых саженцев близ Эссойлы. Те дубки уже пережили четыре зимы и выдержали испытание атмосферной засухой»,