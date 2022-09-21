21 сентября 2022, 16:05
В лесу Пряжинского района высадили дубы
Мероприятие проводилось в рамках всероссийской экоакции
В Пряжинском лесничестве провели эксперимент по посадке дуба черешчатого на лесных землях. Для закладки культур выбрали участок близ озера Чогозеро. Мероприятие проводилось в рамках всероссийской экоакции "Сохраним лес".
Ростки дубков зимой прошли стратификацию для адаптации к местным климатическим условиям.
«Есть шанс, что здесь появится зеленая дубрава. Мы осознаем, что дубки могут и не прижиться, поскольку эта культура несвойствена нашим лесам. Но у нас уже есть положительный опыт посадки дубовых саженцев близ Эссойлы. Те дубки уже пережили четыре зимы и выдержали испытание атмосферной засухой»,
- рассказали в администрации лесничества. Фото: Ольга Иванова.