21 сентября 2022, 16:03
Общество

Педагоги слушали былины, валяли шерсть и парились в бане

Летняя академия на острове Кижи собрала учителей из Карелии

Лето на закончилось в августе: летняя академия но острове Кижи гостеприимно встретила педагогов в минувшие выходные. 

Анна Мельникова, учитель музыки МОУ «СОШ №9 им. И.С. Фрадкова»,  стала участницей традиционной образовательной программы три года назад. И с тех пор все время открывает для себя на острове что-то новое, вдохновляющее на работу с детьми. 

Советник директора по воспитательной работе пригласила всех желающих принять участие в традиционном фестивале народных культур, который пройдет в школе в декабре. 

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Летняя академия на острове Кижи
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Анна Мельникова
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