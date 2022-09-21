Педагоги слушали былины, валяли шерсть и парились в бане

Лето на закончилось в августе: летняя академия но острове Кижи гостеприимно встретила педагогов в минувшие выходные.

Анна Мельникова, учитель музыки МОУ «СОШ №9 им. И.С. Фрадкова», стала участницей традиционной образовательной программы три года назад. И с тех пор все время открывает для себя на острове что-то новое, вдохновляющее на работу с детьми.

Советник директора по воспитательной работе пригласила всех желающих принять участие в традиционном фестивале народных культур, который пройдет в школе в декабре.