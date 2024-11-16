С приемной матери списали долг в два раза больше, чем установил суд

Текст: Марина Бедорфас

Жительница Чалны Елена Косолапова рассказала порталу «Петрозаводск говорит», что в результате совместных беспреельных действий банка и судебных приставов с нее уже в счет долга списали 25 тысяч рублей. По судебному приказу, который она оспорила, ей было начислено около 11 тысяч. Банки списывают со всех счетов, которые есть у приемной матери.

Мы рассказывали, что семье с тремя приемными детьми выставили счет якобы за многолетнее пользование водоразборной колонкой. Между тем водой из той колонки она никогда не пользовалась. Во дворе дома у семьи - свой колодец и скважина, вода проведена в дом.

Однако долг списали. Но на этом беспредел не останавливается. Пока, по словам сельчанки, судья на больничном, банки и приставы продолжают усердно работать над ограблением (по-другому не скажешь) многодетной смьи.

«Сбербанк списал в счет долга с пособий на детей, несмотря на то, что там статус средств – социальная выплата. И вы помните, как приставы нас убеждали, что с этих выплат не списывают деньги. Но мало того, теперь еще и списали оплату кредита с другой карты. Я стала погашать очередной платеж, и все средства ушли с арестованного счета приставам для погашения долга. И вот я посчитала, что с меня уже списали 25 тысяч рублей. Хотя долг, который я оспариваю, около 11 тысяч с судебными издержками".

- Я уже была в суде, написала несогласие с этим решением и отвезла его в службу судебных приставов, - рассказывает женщна. - Но, несмотря на это, аресты с некоторых карт не сняты, и с меня продолжают списывать средства. И когда это закончится? Мы оплачивали кредит – я потратила три часа. Я звонила в службы банков, я узнавала, как мне в такой ситуации оплатить кредитный долг, чтобы не было нарушения сроков и пени. Это какой-то кошмар. В результате первый платеж был списан, второй нам с сыном удалось перевести по реквизитам в счет уже кредита, его не списали», - рассказала Елена Косолапова.

После того как в очередной раз приемная мать, с которой продолжают списывать уже дважды оплаченный долг, не дозвонилась судебному приставу своего участка, она записалась на прием в прокуратуру.

«Я съездила на прием в республиканскую прокуратуру. Зашла к дежурному прокурору и первое, что я сделала, объяснила, что перед визитом к нему, я снова 11 раз пыталась дозвониться до судебного пристава-исполнителя Захаровой. Коллега ее мне ответила, что да, средства, списанные в счет долга, находятся на счетах приставов, но все детали мне сможет объяснить специалист, который непосредственно этим занимается. Звоните ей, она на месте. Я звоню, трубку никто не поднимает. Это не издевательство над людьми? Сколько можно мне трепать нервы? Прокурор мне сказал, что идет проверка по моему обращению и работы приставов, и работы компании, которая выставила счета и подала в суд»,

- уточнила Косолапова.

Мы вместе с приемной матерью будем ждать ответа прокуратуры и того момента, когда со счетов все-таки снимут арест и прекратят списывать средства.

«Я – многодетная приемная мать. Я не работаю, я ухаживаю за детьми, у меня есть небольшая пенсия еще. У меня за 10 дней списали 25 тысяч, на что я должна содержать детей? Чем я должна их кормить? Об этом кто-нибудь подумал? В Карелии мы получаем на приемного ребенка 10200 рублей. Это, наверное, самое низкое пособие для детей-сирот, которое есть в стране. Нам всегда напоминают, что мы дотационная республика. Детей в центрах для сирот сейчас довольно много, но люди не будут забирать их в семьи. У меня, например, недавно спрашивали, не могу ли я взять еще ребенка. Нет, я отказалась. Нам не оказывают никакой помощи, никакой поддержки, только вот проблемы создают. Даже в Год семьи мы не можем прожить нормально!».

Напомним, многодетная мать из Чалны совершенно случайно узнала, что все ее банковские счета, включая даже кредитную карту, арестованы судебными приставами. Она стала оплачивать покупку в интернет-магазине, и оказалось, что карты заблокированы. Первые списания произошли после получения детских пособий.

Интересно, что в службе судебных приставов нам рассказали, что в банк направляется документ, в котором четко указано, с каких видов выплат (доходов) нельзя списывать средства в счет долга. В этот список входят детские пособия — это социальная выплата. Банковские сотрудники, мол, об этом знают и никогда не спишут в счет долга «детские» деньги.

Но как мы видим, банки просто не могут остановиться. Помимо социальных выплат, вход пошла и кредитная карта. И сколько еще приемная мать потеряет денег – неизвестно. Когда это закончится – тоже непонятно. Мы знаем, списывают быстро, возвращать обычно свои же деньги очень долго и мучительно. // Фото: freepik.com