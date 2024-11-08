Соцвыплату на детей списали в счет долга у многодетной матери

Текст: Марина Бедорфас

У приемной матери из Чалны, которая воспитывает троих детей, списали в счет долга за воду средства из социальной выплаты. Об этом она рассказала порталу «Петрозаводск говорит».

Ранее мы писали, что семье с тремя детьми выставили счет якобы за многолетнее пользование водоразборной колонкой. Между тем водой из той колонки она никогда не пользовалась. Во дворе дома у семьи - свой колодец и скважина, вода проведена в дом.

И вот история получила продолжение.

«Мне на арестованный счет поступили "детские" деньги — 18 тысяч с подписью "Социальная выплата". И через 10 минут на счету осталось 10 тысяч, 8 банк списал в счет долга за воду, которой мы не пользуемся. Вот вам и обещания того, что деньги на детей не подлежат этой процедуре. С другого счета тоже уже были списания. В целом с меня банк содрал почти 12 тысяч. С этих счетов арест сняли, а вот кредитная карта до сих пор заблокирована. Я не могу погасить кредит так, как делала это раньше — через мобильное приложение»,

- рассказала Елена Косолапова.

Многодетная приемная мать съездила в мировой суд Пряжинского района, написала заявление на отмену судебного решения и возврат денежных средств. Документ с отметкой суда она отвезла в службу судебных приставов.

«Приехала к приставам. Первое, что мне заявили, что сегодня неприемный день. Я сказала, что никуда не уеду, специально ехала из района и второй раз приезжать — это еще большее издевательство. Заявление у меня приняли. Теперь остается вопрос: когда мне вернут эти деньги?!»,

- продолжает сельчанка.

«Вы знаете, приемные родители в нашей республике не получают никакой поддержки. Нам только создают проблемы. Люди не будут брать детей в семьи. Мало того, что нам выплачивают самое низкое пособие на детей 10200 рублей, так еще и везде попадаешь в тупик: то документы не те, то счета арестуют».

Напомним, многодетная мать из Чалны совершенно случайно узнала, что все ее банковские счета, включая даже кредитную карту, арестованы судебными приставами. Она стала оплачивать покупку в интернет-магазине, и оказалось, что карты заблокированы.

Елена прислала в редакцию портала «Петрозаводск говорит» фотографии своего колодца и скважины. Говорит, что раньше этого было достаточно: фото и заявление, чтобы не начисляли оплату за воду из колонки. Но спустя пять лет оказалось, что есть долг.

Жительница Чалны рассказала, что на протяжении долгих лет, пока она воспитывает приемных детей, суд и приставы не могут обеспечить их алиментами. Хотя родители, лишенные прав, обязаны также выплачить алименты своим несовершеннолетним детям.

Интересно, что в службе судебных приставов нам рассказали, что в банк направляется документ, в котором четко указано, с каких видов выплат (доходов) нельзя списывать средства в счет долга. В этот список входят детские пособия — это социальная выплата. Банковские сотрудники, мол, об этом знают и никогда не спишут в счет долга "детские" деньги. Ни-ког-да!

Но так уж получается, что наши законодатели, правоприменители, судебные приставы и банковские работники живут на одной планете, где всегда светит солнце, где царят социальное процветание и справедливость, где государство и его структуры пекутся о детях и проводят Год семьи. А мамы, их дети, семьи и все мы - живем на другой. Где всё - вот так, как у многодетной мамы из Чалны.

И куда нам соваться? К Бастрыкину? К Путину? К Господу Богу?.. Не знаю. // Фото: Freepik.