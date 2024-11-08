МЧС Карелии рассылает экстренное предупреждение об изменении погоды

МЧС Карелии рассылает предупреждение об изменении погоды в республике.

По данным синоптиков, в ближайшие 1-3 часа в Карелию придет сильный ветер. Он сохранится и 9 ноября. Ожидается, что порывы северо-западного ветра будут достигать 15-18 метров в секунду.

Жителям республики советуют обходить стороной шаткие конструкции, деревья, линии электропередачи, парковать машины вдали от таких объектов. // Фото: unsplash.com / Khamkeo