Раскрыт возможный срок возведения семейного аквапарка в Петрозаводске

В Петрозаводске планируется строительство большого семейного аквапарка. Он появится как продолжение здания ТРК Lotos Plaza со стороны детского развлекательного центра «Боше» и фитнес-центра. Об этом сообщает паблик торгово-развлекательного комплекса.

Как рассказал предприниматель Леонид Белуга, на сегодняшний день проведены геологические изыскания, и завершаются работы по проектированию аквапарка. Начать строительство планируется в сентябре 2025 года. Завершиться оно должно к концу 2026 года.

В аквапарке на площади 9 тысяч квадратных метров смогут одновременно находиться 525 человек. Там будут располагаться аттракционы для всех возрастов - зона для малышей с бассейном и горками, территория отдыха их взрослых, городок для младших школьников и подростков, взрослые горки - короткая супербыстрая, длинная и т. д.

Одна из взрослых закрытых горок будет проходить по улице, ее можно будет увидеть со стороны Лесного проспекта и Университетской улицы. На ней можно будет скатываться всей семьей на ватрушках. Для любителей экстрима в проекте аквапарка предусмотрены «Центрифуга» и «Бабочка».

Вторая часть аквапарка будет представлять собой термальный комплекс с открытым уличным бассейном на крыше и выходом на улицу. Комплекс будет включать в себя до 10 видов бань, джакузи. На втором уровне расместится летняя зона с лежаками, где можно будет загорать и купаться в бассейне. // Фото: ТРК Lotos Plaza