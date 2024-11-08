Карельские депутаты разбирались, как Карелия подготовилась к зиме

8 ноября на заседании парламентского комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ депутаты рассмотрели вопрос о подготовке к отопительному сезону 2024-2025 годов.

Минувшая зима показала, на что надо обратить внимание при подготовке,

- сказал министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктор Россыпнов.

По его оценке, существенное количество аварий произошло на электрических сетях в Прионежском и Пряжинском районах. В 2024 году АО «Прионежская сетевая компания» и ПАО «Россети Северо-Запад» провели работы по увеличению надежности энергосистем. В 2025 году будут заменены трансформаторы в Новой Вилге, Бесовце, Заозерье, а в Половине проведут реконструкцию подстанции, что позволит обеспечить устойчивое энергоснабжение. Всего в 2024 году на выполнении работ в сфере водоснабжения, теплоснабжения и энергоснабжения выделено 3,7 миллиардов рублей.

В 2025 году продолжится замена сетей теплоснабжения в Сегеже. На эти цели выделено около 70 миллионов рублей. В Шуе продолжается реконструкция канализационных очистных сооружений.

Традиционная для Карелии проблема — долги перед ресурсоснабжающими организациями. На конец сентября 2024 года просроченная задолженность потребителей за коммунальные услуги составила более 4,4 миллиарда рублей. Это значительно выше, чем годом ранее, когда долги составили 3,9 миллиарда рублей. Большая часть задолженности (65%) — это долги населения.

Депутатов интересовало, дали ли тепло в дома на улице Железнодорожная в Беломорске. Сети были переданы государственному предприятию в ужасном состоянии и пришлось оперативно проводить замену труб. Работы, по словам министра, завершены, тепло подается, но в домах не была проведена промывка и опрессовка систем теплоснабжения.

Председатель парламентского комитета Леонид Лиминчук отметил, что поступает много жалоб от жителей Лахденпохского района на перебои в энергоснабжении, что автоматически приводит к проблемам с водоснабжением. Представитель ПАО «Россети Северо-Запад» сообщил, что компания заключила дополнительный договор на расчистку трасс на площади 150 гектаров. Завершить работы планируется до конца ноября, что должно улучшить энергоснабжение Лахденпохского района.

В новом отопительном сезоне количество аварий снизилось на 40 процентов. Но Виктор Россыпнов считает, что улучшение статистики — не повод, чтобы успокаиваться, так как погода нынешней осенью оказалась более благоприятной для энергетиков, чем в прошлом году.

Фото: ЗС РК