Не все желающие смогли попасть на публичные слушания в мэрию

Попасть на публичные слушания по вопросу новой методики расчета восстановительной стоимости за вырубку деревьев и кустов в Петрозаводске смогли не все.

Группа горожан, молодых и пожилых, не смогла пройти дальше входных дверей мэрии. Общественные слушания начались в 15:00. Кто-то подошел в 15:01, но не смог зарегистрироваться в качестве участника. Другим также отказали в возможности регистрации. Петрозаводчане пытались достучаться до сотрудников администрации, что в постановлении мэрии от 14 октября о проведении слушаний по этому вопросу было указано лишь время начала регистрации – 8 ноября с 14:30, но не прописано время окончания. Найти его в документе не смогла и сотрудница мэрии Диана Евстигнеева.

«Начало слушаний в 15:00. Регистрация, так логику-то включаем, родные мои», - говорила Евстигнеева. Горожане просили ее произнести, во сколько заканчивается регистрация и где это написано.

«Начало слушаний не означает окончание регистрации», - настаивали пришедшие. Горожане просили их зарегистрировать и впустить, но получили отказ, так как обсуждение уже началось.

От представителя администрации они также услышали, что на слушания зарегистрировались 900 человек, а «пять человек или семь посчитали, что надо как-то по-другому».

В пресс-релизе мэрии по итогам обсуждения сообщили, что в слушаниях приняла участие почти тысяча человек и большинство голосов было за предложенные изменения в Правила благоустройства, там добавили, что результаты носят рекомендательный характер. Предложение еще вынесут на сессию Петросовета.

«Согласно новой методике предлагается установить восстановительную стоимость за снос зеленых насаждений на основании результатов рыночной оценки и восстановительной стоимости с применением поправочного коэффициента для зеленых насаждений в размере 0,01. Такие условия касаются масштабных инвестиционных проектов, а также объектов социально-культурно назначения. Это позволит реализовывать на территории Петрозаводска новые проекты, которые будут пополнять бюджет налоговыми поступлениями на развитие города, в том числе на его озеленение», - говорится в сообщении администрации столицы Карелии.

В телеграмм-канале From Karelia with freedom сообщали, что в мэрии были замечены люди с пачками доверенностей на участие в голосовании. Всего, по данным источника, зарегистрировались 912 человек, а пришло 263. По итогу за уменьшение компенсационных выплат за снос зеленых насаждений проголосовало 694 человека, против 145, 4 воздержались. // фото «Петрозаводск говорит»