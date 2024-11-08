В публичных слушаниях приняли участие почти тысяча петрозаводчан

Жители Петрозаводска поддержали предложение установить стоимость вырубки зеленых насаждений в городе на основании их рыночной оценки. В публичных слушаниях, которые прошли сегодня в администрации города, приняли участие почти тысяча человек.

По новой методике восстановительную стоимость за снос зеленых насаждений будут определять на основании результатов рыночной оценки и восстановительной стоимости с применением поправочного коэффициента для зеленых насаждений в размере 0,01. Такие условия касаются масштабных инвестиционных проектов, а также объектов социально-культурно назначения. Это позволит реализовывать на территории Петрозаводска новые проекты, которые будут пополнять бюджет налоговыми поступлениями на развитие города, в том числе на его озеленение.

Новая методика повысит инвестиционную привлекательность города и обеспечит новые возможности для развития экономики,

– пояснила председатель городского комитета ЖКХ Анна Левошкина.

Большинством голосов участники публичных слушаний поддержали предложенные изменения в Правила благоустройства. Результаты слушаний носят рекомендательный характер. Проект решения вынесут на ближайшую сессию Петросовета.

Фото: Администрация Петрозаводского ГО