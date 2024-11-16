Студентов эвакуировали из музыкального колледжа Петрозаводска

В Петрозаводском музыкальном колледже им. К.Э. Раутио проведена учебная эвакуация студентов и персонала. Сотрудники МЧС успешно провели тренировку, а также рассказали будущим музыкантам о мерах пожарной безопасности в быту и на рабочем месте.

В соответствии с правилами противопожарного режима в России, на объектах с массовым пребыванием людей руководитель организации обязан не реже одного раза в полгода организовывать практические тренировки по эвакуации. Эти учения должны касаться всех: и сотрудников, и посетителей, и покупателей, и других людей, находящихся в здании или сооружении.

Проведение тренировки по эвакуации помогает участникам научиться быстро реагировать в стрессовых ситуациях. Чаще всего время имеет решающее значение, и от того, насколько быстро люди смогут покинуть опасную зону, зависит их безопасность.

Также тренировки способствуют осознанию маршрутов эвакуации и безопасных выходов из здания, помогают выявить слабые места и вовремя корректировать их.

Создание культуры безопасности в коллективе также способствует сплочению и взаимопомощи среди сотрудников. Каждая тренировка — это вклад в общее благополучие и безопасность, подчеркнули в МЧС Карелии. // Фото: МЧС Карелии.