С погибшим на СВО военным простились в Карелии

В Карелии проводили в последний путь военнослужащего Андрея Ильина, погибшего в зоне проведения СВО. Об этом сообщает паблик администрации Олонецкого района.

Прощание с военным состоялось в селе Видлица. Мужчине было 34 года. Проводить его в последний путь пришли родные, друзья.

Андрея Ильина похоронили с воинскими почестями. Власти района выразили соболезнования родственникам погибшего бойца. // Фото администрации Олонецкого района