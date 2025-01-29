29 января 2025, 16:42
С погибшим на СВО военным простились в Карелии
В Олонецком районе проводили в последний путь Андрея Ильина
В Карелии проводили в последний путь военнослужащего Андрея Ильина, погибшего в зоне проведения СВО. Об этом сообщает паблик администрации Олонецкого района.
Прощание с военным состоялось в селе Видлица. Мужчине было 34 года. Проводить его в последний путь пришли родные, друзья.
Андрея Ильина похоронили с воинскими почестями. Власти района выразили соболезнования родственникам погибшего бойца. // Фото администрации Олонецкого района