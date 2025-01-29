«Городской транспорт» Петрозаводска продолжит обновлять парк техники

Муниципальное предприятие «Городской транспорт» в Петрозаводске поэтапно обновляет парк техники и совершенствует систему работы. В конце 2024 года из резервного фонда республики городу было выделено 200 млн рублей, в том числе на развитие сети общественного транспорта. Часть средств планируется направить на приобретение новых автобусов. В ходе выездного совещания Артур Парфенчиков и Инна Колыхматова обсудили планы дальнейшего развития предприятия.

Как сообщила Глава города, в прошлом году удалось погасить долги «Городского транспорта» по налогам, решить вопрос о рассрочке задолженности по энергопотреблению.

– Мы анонсировали перезагрузку нашего муниципального предприятия, понимая, что должны создавать альтернативу частным перевозчикам. Помимо троллейбусов у предприятия теперь есть и автобусы. Запустили 30-й маршрут. Он оказался очень востребованным, а соответственно и прибыльным. По просьбе жителей Соломенного также появился 28 маршрут. В планах – развивать маршрутную сеть. Главная задача – сделать так, чтобы в городе появился качественный транспорт, который ходит по расписанию.

- рассказала Инна Колыхматова.

За последние два года при поддержке Правительства республики приобретено 48 новых троллейбусов, 27 из них были закуплены в 2024 году благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Теперь задачи по развитию транспортной сети будут решать в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Кроме того, летом 2024 года Правительством Карелии предприятию был передан 21 автобус, часть из них поставили на 30-й маршрут. Сейчас «Городской транспорт», наряду с другими перевозчиками, планирует участвовать в аукционе на обслуживание других маршрутов.

Помимо этого, продолжается работа по запуску «городской электрички». Железнодорожный маршрут станет дополнительным транспортным ресурсом для Петрозаводска и пригорода, поскольку соединит карельскую столицу с Деревянкой с одной стороны и Кондопогой – с другой. В перспективе планируется связать его с городскими автобусными маршрутами.

– Все больше людей работает в Петрозаводске, а живет в пригороде. Поэтому мы уже сегодня думаем о том, как формировать единую транспортную схему. Опыт последних лет показал: нам следует двигаться в сторону муниципального транспорта. Сегодня на муниципальном предприятии объединяем троллейбусный и автобусный транспорт – его количество будем увеличивать и дальше,

– отметил Артур Парфенчиков.

Добавим, что серьезная «перезагрузка» коснулась и кадровой работы «Городского транспорта». По словам директора предприятия Дмитрия Романова, зарплату водителей с октября увеличили на 35 %. Часть сотрудников, ранее уволившихся из-за низкой зарплаты, уже вернулась на предприятие.

– Заканчиваем набор в группу подготовки водителей троллейбусов, первый поток начнет обучение на базе Петрозаводского автотранспортного техникума в феврале. Летом наберем вторую группу. Когда увеличим количество водителей – появится возможность увеличить количество троллейбусов, которые мы единовременно выводим на линию,

– сообщил Дмитрий Романов.

Также директор предприятия напомнил, что водители троллейбуса получают право на ежегодный отпуск в количестве 58 дней и могут выйти на пенсию на 5 лет раньше. Организовано бесплатное обучение.

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия