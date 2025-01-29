Более 700 ветеранов Петрозаводска получат юбилейные награды

Президент России учредил юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». В число награжденных вошли более 700 ветеранов из Петрозаводска, среди которых фронтовики, инвалиды войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и бывшие узники концлагерей, сообщили в городской администрации.

Торжественные церемонии вручения наград пройдут с февраля по апрель. Медали будут передавать в администрации города, а также в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

Ветераны смогут получить награду на официальных мероприятиях или забрать ее в удобное время в 420-м кабинете по предъявлению документов. Для тех, кто не сможет посетить вручение по состоянию здоровья и не имеет родственников, организуют награждение на дому.

Чтобы согласовать формат получения медали, ветеранам или их родственникам предлагают связаться с представителями администрации по телефонам: 71-33-56, 71-34-09, 71-34-67, 71-34-76 (доступны с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00). Информацию о графике церемоний можно уточнить по номерам 71-34-09 и 71-33-56. // фото: pixabay.com