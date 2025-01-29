Схема движения изменится на одной из улиц в Петрозаводске

В Петрозаводске с 30 января поменяется схема движения на улице Калинина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Будет запрещена стоянка транспорта на участке улицы Калинина - по нечетной стороне от дома №1А по улице Калинина до Литейной площади, а по четной стороне от Литейной площади до Лососинской набережной.

Отмечается, что изменения в движении должны помочь улучшить ситуацию с уборкой дорог. Водителей просят обращать внимание на установленные знаки. // Фото: freepik.com