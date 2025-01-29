29 января 2025, 15:50
Схема движения изменится на одной из улиц в Петрозаводске
На улице Калинина запретят стоянку автомобилей
В Петрозаводске с 30 января поменяется схема движения на улице Калинина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.
Будет запрещена стоянка транспорта на участке улицы Калинина - по нечетной стороне от дома №1А по улице Калинина до Литейной площади, а по четной стороне от Литейной площади до Лососинской набережной.
Отмечается, что изменения в движении должны помочь улучшить ситуацию с уборкой дорог. Водителей просят обращать внимание на установленные знаки. // Фото: freepik.com