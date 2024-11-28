С погибшим бойцом простились на севере Карелии

Сегодня на севере Карелии прошла церемония прощания с военнослужащим Валерием Семененко. Об этом сообщает паблик администрации Беломорского округа.

Валерий Семененко погиб в ходе проведения специальной военной операции. Проститься с ним пришли его родственники и друзья.

Власти округа выразили соболезнования родным и близким погибшего на СВО военного. // Фото администрации Беломорского округа