28 ноября 2024, 18:35
Общество

С погибшим бойцом простились на севере Карелии

В Беломорском округе похоронили Валерия Семененко

Сегодня на севере Карелии прошла церемония прощания с военнослужащим Валерием Семененко. Об этом сообщает паблик администрации Беломорского округа.

Валерий Семененко погиб в ходе проведения специальной военной операции. Проститься с ним пришли его родственники и друзья.

Власти округа выразили соболезнования родным и близким погибшего на СВО военного. // Фото администрации Беломорского округа

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Метки: 
беломорский округ
Валерий Семененко
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новости Карелии