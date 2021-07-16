С начала года в Карелии оформлено более 7 тысяч кредитных карт Сбера

По данным Сбербанка, в Карелии за первые шесть месяцев текущего года клиенты оформили более 7 тысяч кредитных карт, это на 60% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Кроме того, на 16% - почти до 5 млрд рублей - вырос торговый оборот по картам в этом же периоде. Всего на текущий момент в республике насчитывается более 104 тысяч действующих кредитных карт Сбербанка.

Наши клиенты могут оформить кредитную карту как на пластиковом носителе, так и в цифровом формате. Это, во-первых, экологично, а во-вторых, удобно: цифровую карту невозможно забыть, потерять или украсть. Пользоваться такими картами можно как в интернете, так и в розничной сети с помощью смартфонов, поддерживающих технологию бесконтактной оплаты. Чтобы расплачиваться картой через NFC, необходимо загрузить её в электронный кошелёк своего мобильного телефона,

- сообщила заместитель управляющего Карельским отделением ПАО Сбербанк Лариса Суханова.

Сбер сообщил о снижении процентной ставки до 17,9 годовых при оформлении предодобренных кредитных карт Visa Gold и MasterCard Gold до 31 июля 2021 года. Большой спрос на карты обусловлен в том числе тем, что оформить заявку легко через мобильное приложение Сбербанка, а об одобрении заявки банк сообщит в СМС.