С конца прошлой недели в Карелии не зафиксировано ни одного пожара

За минувшие субботу, воскресенье, понедельник и вторник – с 23 по 26 июля – на территории республики лесных пожаров не зафиксировано, сообщает пресс-служба регионального министерства природных ресурсов и экологии. Сейчас ограничений и запретов на посещение лесов Карелии нет.

«Однако напоминаем, что продолжает действовать особый противопожарный режим. Сохраняется запрет на разведение костров. С 5 июня на всей территории республики введен режим повышенной готовности в связи с повышением риска возникновения лесных пожаров»,

- напомнили в ведомстве.

Всего с начала сезона возникло 60 возгораний, огонь тушили на площади 117,1 га. В прошлом году на эту дату произошло 277 лесных пожаров на площади 14898,3 га. Фото: ecology.gov.karelia.ru.