12 тысяч квадратных метров счастья: у Петрозаводска будет пляж!

«Купаться запрещено!»

Такие объявления привычны взору жителей Петрозаводска, да и всей Карелии.

Это довольно обидно, с учетом того что мы живем в регионе, в котором насчитывается до 60 тысяч озер и более 20 тысяч рек. Не говоря уже о том, что мы всячески зазываем к себе туристов, которые тоже тянутся преимущественно к воде, особенно в такое теплое лето, как нынешнее. Было время, когда полиция даже пыталась штрафовать одуревших от жары граждан, которые лезли окунуться в онежскую воду на Петрозаводской набережной. К счастью, у кого-то хватило ума прекратить это.

Однако проблема осталась, и проблеме этой не один десяток лет. Недавно мэр Петрозаводска Владимир Любарский на своей страничке в соцсети вновь был вынужден объяснять петрозаводчанам отсутствие мест для купания. Но – зажег при этом и свет в конце тоннеля:

Запрет - это не прихоть мэрии. Всё дело в том, что эту самую воду долгое время Роспотребнадзор признавал небезопасной: пробы не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям. Ситуация изменилась лишь в этом году: образцы воды, взятые надзорным ведомством у пляжа Пески в апреле, мае и июне, прошли все испытания. Вода чиста! У нас наконец появилась возможность создать официальный пляж.

Создать пляж?!

Утро 26 июля можно назвать эпохальным: глава Карелии Артур Парфенчиков и мэр Петрозаводска Владимир Любарский провели выездное совещание в районе Пески, на котором обсудили создание в столице республики официального пляжа.

Пески – это традиционное место отдыха жителей Петрозаводска. И, конечно, здесь всегда загорают и купаются сотни взрослых и детей, хотя статуса пляжа территория не имеет.

Во время прогулки-совещания Владимир Любарский представил Артуру Парфенчикову план будущего пляжа, который разработали специалисты комитета ЖКХ городской администрации.

Ключевой момент возможности открытия любого городского пляжа – это пробы воды и почвы. Пробы воды, взятые здесь в апреле, мае и июне, дали результат, который позволяет нам создать сертифицированный пляж. Остались вопросы по пробам грунта: его необходимо будет на территории будущего пляжа изъять на глубину 15 сантиметров и заменить сертифицированным песком,

– рассказал Любарский.

По словам градоначальника, проект определяет параметры будущего пляжа так: протяженность береговой полосы 300 метров, ширина 40 метров, площадь 12 тысяч квадратных метров. Площадь акватории пляжа – 15 тысяч квадратных метров. Отдельно для детей будет выделена зона купания с максимальной глубиной 1,3 метра. Пляж будет рассчитан на одновременное пребывание 300 человек из расчета площади 8 квадратных метров на человека.

И, естественно, Любарский попросил главу Карелии о помощи и поддержке, без которых городу едва ли получится обойтись. Поддержка региональных властей для города очень важна и с правовой точки зрения (сейчас этот земельный участок относится к территории неразграниченной государственной собственности), и, конечно, с финансовой: благоустройство - дело затратное.

Помощь будет

Артур Парфенчиков поддержал инициативу.

Конечно, пляж нужен! Так сложилось исторически, что люди сюда приходили отдыхать и купаться. В этом месте уже многое сделано: есть раздевалки, детские городки и лежаки. Предстоит оборудовать инфраструктуру: парковку для машин, туалеты, места для кафе. Самое главное, что здесь чистая вода. Будем делать так, чтобы новый пляж стал популярным и удобным для людей,

- сказал глава республики.

Особе внимание Парфенчиков уделил вопросам безопасности на воде. По его мнению, акватория должна быть ограждена. Водолазы должны очистить дно. На пляже обязательно должны дежурить спасатели.

Договорились, что окажем городу необходимую поддержку. Очень рассчитываю, что в следующем сезоне петрозаводчане смогут отдыхать на красивом, ухоженном и безопасном пляже,

- сказал Артур Парфенчиков.

Интересно, что к очистке дна обещал присоединиться… сам Владимир Любарский, который намерен привлечь к этой работе и других дайверов-энтузиастов.

Понежимся под солнышком на песочке

А в настоящее время началась уже предварительная подготовка. Администрация города ведет работу с бизнесом, который локализован в районе пляжа Пески, чтобы организации общепита в этом месте отвечали высоким требованиям обслуживания.

Земельный участок, на котором расположится пляж, в настоящее время относится к территории неразграниченной государственной собственности. Ведется работа по передаче его в безвозмездное пользование Администрации Петрозаводска. После получения правоустанавливающих документов на землю необходимо будет оформить договор водопользования акваторией водного объекта в рекреационных целях. Следующий этап - санитарно-эпидемиологическая экспертиза акватории.

Путь предстоит долгий, но дорогу, как говорится, осилит идущий. Раз вместе взялись город и республика – пляж будет! Вот только бы наша карельская погода почаще давала нам возможность понежиться на песочке под солнышком. Но это уже в ведении иной канцелярии.