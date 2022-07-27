27 июля 2022, 11:55
Мэрия Петрозаводска ищет коммунальщиков с образованием
Сотрудники будут выполнять земляные работы и работы по водоотведению
В администрации столицы Карелии сообщили о вакансиях.
Кандидатам с профильным образованием в сфере ЖКХ либо в смежных областях готовы предложить работу в городском комитете жилищно-коммунального хозяйства.
Среди направлений деятельности – производство земляных работ и водоотведение, добавили в мэрии.
Опыт работы будет в плюс. Соискателей просят направлять резюме на электронную почту: irina.shahanova@petrozavodsk-mo.ru.