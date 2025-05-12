Еще один наш земляк погиб в ходе специальной военной операции.

Денис Зайцев заключил контракт 1 ноября прошлого года. Военнослужащий погиб при выполнении боевого задания 3 апреля.

С Денисом Зайцевым простятся в Петрозаводске 14 мая. Похоронят бойца на Бесовецком военном кладбище.

Власти Эссойльского поселения выразили родным погибшего соболезнования.