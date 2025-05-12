12 мая 2025, 16:55
С Денисом Зайцевым простятся в Петрозаводске 14 мая
Военнослужащий погиб при выполнении боевого задания в ходе СВО
фото vk.com/public203751031
Еще один наш земляк погиб в ходе специальной военной операции.
Денис Зайцев заключил контракт 1 ноября прошлого года. Военнослужащий погиб при выполнении боевого задания 3 апреля.
С Денисом Зайцевым простятся в Петрозаводске 14 мая. Похоронят бойца на Бесовецком военном кладбище.
Власти Эссойльского поселения выразили родным погибшего соболезнования.