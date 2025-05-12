12 мая 2025, 16:45
Дорожный рабочий травмирован в Карелии
Обстоятельства произошедшего на трассе в Карелии изучает трудовая инспекция
фото freepik.com
31-летний рабочий получил тяжелую травму в Карелии. Расследует несчастный случай с работником компании «ГП «ВолСпецСтрой» трудовая инспекция Карелии.
Как стало известно, утром 6 мая на 159 километре дороги А-137 «Кола» - Тикша – Ледмозеро – Костомукша - граница с Финляндской Республикой во время установки сигнальных столбиков дорожный рабочий получил травму.
Согласно заключению медиков, полученная рабочим травма является тяжелой. В ходе расследования будут установлены причины и обстоятельства происшествия. © «Петрозаводск говорит»