С четверга на одной из улиц Древлянки запретят парковку

С 6 марта запрет на парковку начнет действовать между домами №35 и 39 по Лесному проспекту в Петрозаводске. Ограничения будут действовать от Торгового проезда.

Водителей просят обращать внимание на знаки и соблюдать ПДД.

Еще одно нововведение будет действовать на Кукковке. С 26 марта будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств в Новокукковском проезде.

Ограничения на стороне около жилых домов будут действовать с полуночи до шести часов утра. Со стороны парковки запрет на остановку станет постоянным.