На территории жилого комплекса на Древлянке запретят парковку

Автомобилистам придется искать другие варианты для парковки в районе ЖК «Снегири». Ограничения будут действовать не всю неделю.

Со вторника парковку запретят вблизи нескольких домов. В мэрии Петрозаводска ограничения связывают с уборкой.

фото пресс-службы мэрии города

«С 4 марта запретят остановку и стоянку транспорта на участке Снегириного проулка со стороны домов №9 к.1, к.2 и к.3 по Университетской улице»,

- предупредили автолюбителей.

Ограничения будут действовать по понедельникам с 9:00 до 17:00.