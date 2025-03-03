03 марта 2025, 11:52
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На территории жилого комплекса на Древлянке запретят парковку

Ограничение для водителей будет действовать в течение одного дня
фото: freepik.com

Автомобилистам придется искать другие варианты для парковки в районе ЖК «Снегири». Ограничения будут действовать не всю неделю.

Со вторника парковку запретят вблизи нескольких домов. В мэрии Петрозаводска ограничения связывают с уборкой.

                                                                          фото пресс-службы мэрии города

«С 4 марта запретят остановку и стоянку транспорта на участке Снегириного проулка со стороны домов №9 к.1, к.2 и к.3 по Университетской улице»,

- предупредили автолюбителей.

Ограничения будут действовать по понедельникам с 9:00 до 17:00.

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Метки: 
новости петрозаводска
Древлянка
парковка
уборка