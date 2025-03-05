Остановку транспорта запретят на одной из улиц Петрозаводска

В Петрозаводске с 26 марта будут введены изменения в схеме движения транспорта на Кукковке. Об этом информирует пресс-служба мэрии карельской столицы.

Так, с указанного числа будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств в Новокукковском проезде. При этом указывается, что ограничения на стороне, расположенной около жилых домов, будут действовать с полуночи до шести часов утра. А со стороны парковки запрет на остановку станет постоянным.

Отмечается, что изменения вводятся для организации более качественной уборки дорог. Автомобилистов карельской столицы просят обращать внимание на установленные знаки и строго соблюдать правила дорожного движения.