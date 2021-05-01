С 3 мая Италия возобновит выдачу туристических виз россиянам

Италия начнет выдавать россиянам туристические визы. Об этом сообщает интернет-издание RTVi со ссылкой на генеральное консульство Италии в Москве.

Пока что обратиться за новыми визами смогут только те, у кого уже была итальянская виза, срок действия которой истек за время пандемии коронавируса, когда было прервано международное сообщение. Речь идет о периоде с 1 января 2020 года по настоящее время.

Срок действия новых виз будет начинаться не раньше 1 июня, уточнили в консульстве.

Там также напомнили, что сейчас обладатели шенгенских туристических виз не имеют права въезжать в Италию и другие страны Шенгенского соглашения.

Италия заявила о готовности принять иностранных туристов с июня. Пока неизвестно, будет ли страна принимать путешественников из стран, которые не являются членами Евросоюза, и если да, то на каких условиях.

Италия находится в режиме выхода из коронавирусных ограничений. Планируется возобновить работу баров и ресторанов на открытом воздухе, в закрытых помещениях клиентов разрешат принимать не раньше 1 июня. // Фото: mota.ru