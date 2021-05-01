Франция откроется для туристов с 9 июня

Франция может открыть границы для иностранных туристов уже 9 июня при наличии у них санитарного сертификата. Об этом говорится в плане французского правительства, опубликованном в газете Nice-Matin, которую цитируют российские СМИ.

Сейчас въезд на территорию Франции разрешен отдельным категориям пассажиров — гражданам Франции, стран Европейского союза и приравненным к ним, их супругам и детям.

Власти Франции закрыли границы для иностранных туристов в марте 2020 года. Тогда же президент Эммануэль Макрон призвал французов совершать только самые необходимые перемещения, как, например, поход за продуктами или в аптеку. Организациям также было предписано организовать удаленную работу своих сотрудников. В марте 2021 года авиакомпания Air France возобновила полеты из Петербурга в Париж. // Фото: vesto4ka.ru