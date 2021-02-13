С 19 февраля Финляндия ограничит работу трех самых востребованных КПП

Министерство внутренних дел Финляндии с 19 февраля ограничит работу трех самых востребованных пунктов пропуска на российско-финляндской границе, сообщает РИА Новости.

С пятницы, 19 февраля, часы работы пунктов пропуска на финско-российской границе в Ниирала, Нуйямаа и Ваалимаа будут ограничены. Ограниченные часы работы не распространяются на перевозки грузов или лиц, у которых есть срочная и необходимая причина для пересечения границы в нерабочее время,

- сообщает МВД.

Ранее пограничники сообщали, что в январе через КПП Ваалимаа (Торфяновка) прошло 18 120 человек, Нуйямаа (Брусничное) – 13 133, Ниирала (Вяртсиля) – 10 119.

Решения о часах работы принимаются начальником административного подразделения погранслужбы после консультации с местными и региональными органами здравоохранения.

С понедельника, 15 февраля, часы работы пунктов пропуска на финско-норвежской границе и на финско-шведской границе также будут ограничены.

Новые ограничения направлены на сокращение трансграничного движения, чтобы предотвратить распространение новых штаммов коронавируса. Других адекватных мер для замены внутреннего пограничного контроля пока нет, считает МВД.

Фото с сайта ria.ru