13 февраля 2021, 12:34
Финляндия

Россия закрыла границу с Финляндией, опасаясь птичьего гриппа

В страну запрещен ввоз живой птицы из страны Суоми

Запрет на поставки в Российскую Федерацию живой птицы и птицеводческой продукции из Финляндии ввел Россельхознадзор, сообщает ИА REGNUM

Об этом 12 февраля сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В сообщении заявляется, что такая мера стала необходимостью в связи с опасностью высокопатогенного птичьего гриппа. Аналогичные меры распространяются на аналогичные товарные группы из земли Мекленбург — Передняя Померания в Германии.

Также запрещен ввоз корма и кормовых добавок для птиц. Исключение составляет продукция растительного происхождения и химического или микробиологического синтеза. Кроме того, в Россельхознадзоре добавили, что по территории РФ ограничен транзит живой птицы.

Ранее стало известно, что в Южной Корее зарегистрировали уже 90 очагов заражения высокопатогенным штаммом птичьего гриппа среди домашней птицы.

Насколько эффективными окажутся принимаемые меры – покажет время. Ранее «Петрозаводск говорит» писал, что в 2018 году вирус птичьего гриппа был обнаружен в Финляндии у орлана-белохвоста, который, по понятным причинам, в документах на пересечение границы не нуждается.

Фото с сайта worldofmeat.ru

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