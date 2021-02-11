Финляндия введет обязательное COVID-тестирование на границе

Правительство Финляндии разрабатывает законопроект о введении обязательного тестирования на коронавирус на погранпунктах, сообщает РБК.

Нормативный акт об этом будет готов к 12 февраля. Предполагается, что без прохождения теста въехать на территорию страны будет нельзя.

Ужесточение правил въезда призвано помочь в борьбе с распространением новых штаммов COVID-19. Эксперты в Финляндии полагают, что уже к маю половина всех новых случаев заболевания в стране будет вызвана заражением мутировавшими коронавирусами.

Ранее, Финляндия ввела добровольное тестирование на коронавирус при пересечении границы. Тесты на КПП Торфяновке и Брусничном начали проводить три и две недели назад соответственно.

На первой неделе тестирования около половины въезжающих не захотели пройти тест. На второй неделе таковых было свыше 40%. Кроме того, оказалось, что часть граждан пересекает границу вне часов работы пунктов «коронатестирования» (тесты проводятся с 7:00 до 21:30).

Работник службы здравоохранения сначала интересуется самочувствием визитера, спрашивает его о возможных симптомах коронавируса, затем рассказывает о правилах карантина и предлагает пройти бесплатный тест. Результаты тестирования обычно готовы в течение суток.

Если проба положительная, с человеком связываются, направляют его в соответствующий медицинский округ и назначают ему 14-дневный карантин. По данным на конец января каждый 20 тест, сданный на границе, дал положительный результат на коронавирус.

Большинство пересекающих границу в настоящее время — это люди с двойным гражданством, российским и финским. Россиянам на сегодняшний день разрешен въезд только при наличии близкого родственника — финского гражданина и при возникновении неотложных семейных обстоятельств.

Кроме того, в республику могут попасть владельцы недвижимости, которым нужно провести срочный ремонт. Пересекать границу можно также командировочным дипломатам, членам международных организаций, военнослужащим, персоналу службы здравоохранения и спасательной службы. Эти правила ранее были продлены до 25 февраля.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал о планах правительства Финляндии по введению принудительного тестирования.

Фото с сайта rbc.ru