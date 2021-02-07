Хельсинки ждет серьезная реконструкция центра города

В ближайшие пять лет центр Хельсинки в районе залива Eteläsatama ждут большие изменения. План реконструкции был одобрен на минувшей неделе на собрании городского совета, сообщает Yle.

Олимпийский терминал Южного порта будет закрыт, а паромы в Стокгольм в дальнейшем будут отправляться из терминала Катаянокка, который сейчас используется компанией Viking Line, и из Западного порта. Помимо этого, Западный порт, расположенный в районе Яткясаари, свяжут туннелем с Западной автомагитстралью (Länsiväylä). «Зеленые», впрочем, выступают против строительства туннеля в центре финской столицы и предлагают развивать транспортную доступность порта Вуосаари.

В районе Южного порта планируется строительство набережной, нового музея архитектуры и дизайна и других объектов. Прошлым лето правительство выделило на строительство музея 60 миллионов евро. Весной будет объявлен конкурс по развитию района. По словам мэра Хельсинки Яна Вапаавуори, город хочет связать единым привлекательным общественным пространством Торговую площадь и парк Кайвопуйсто. // Фото: Yle.